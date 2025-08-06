Работу зловонного завода под Челябинском суд остановил на 60 суток

Увельский райсуд признал ООО «Эккрид» виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.
Уточняется, что при производственной деятельности завод допустил «нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, превысив предельно допустимую концентрацию в воздухе сероводорода».
«Доказательств наличия чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих санитарных правил, а также свидетельствующих о том, что ООО “Эккрид” приняло все зависящие от него меры по недопущению правонарушения, представлено не было», — говорится в комментарии.
Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток, которое подлежит немедленному исполнению. Постановление не вступило в законную силу.
Ранее деятельность завода привлекла внимание главы Следственного комитета России. Это произошло после обращения жителя региона по вопросу нарушения природоохранного законодательства в городе Южноуральске. «Вблизи жилых домов длительное время функционирует завод ООО “Эккрид”. В результате деятельности мясокостного комбината граждане ощущают едкий неприятный запах. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению проблемы не принимается», — комментировало ведомство в конце июня.
В мэрии Южноуральска говорят, что у предприятия есть все разрешительные документы, но «ситуация вызывает справедливое возмущение, город не должен дышать отходами». Отметим, жители неоднократно обращались во все инстанции, однако действенных мер никто не принимал.
Предприятие «Эккрид» работает с 1976 года. Его директор в конце июня сообщал, что заказаны и оплачены холодильные установки, которые должны быть установлены до конца июля. «Это оборудование поможет значительно снизить уровень неприятных запахов, в первую очередь — сырьевого происхождения, что является одной из самых острых проблем для наших жителей», — говорит глава Южноуральска Ярослав Куленко.
Суд, кстати, обстоятельством, смягчающим административную ответственность ООО «Эккрид», признал «действия по частичному предотвращению вредных последствий административного правонарушения», выразившиеся в том числе в «установке рефрижераторных контейнеров на территории предприятия для хранения поступающего сырья».