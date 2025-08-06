Работу зловонного завода под Челябинском суд остановил на 60 суток

Предприятие «Эккрид» работает с 1976 года. Его директор в конце июня сообщал, что заказаны и оплачены холодильные установки, которые должны быть установлены до конца июля. «Это оборудование поможет значительно снизить уровень неприятных запахов, в первую очередь — сырьевого происхождения, что является одной из самых острых проблем для наших жителей», — говорит глава Южноуральска Ярослав Куленко.