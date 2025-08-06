16 БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на среду, шестого августа, в Ростовской области дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку. Об этом сообщили в минобороны.
В период с 23:00 пятого августа до 05:30 шестого августа над регионом было перехвачено и уничтожено 16 беспилотников самолетного типа.
Всего за этот период по стране сбили 51 дрон. Из них по 16 БПЛА сбили над территорией Ростовской и Брянской областей, 12 — над Республикой Крым, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской.
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