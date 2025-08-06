Следствие узнало псевдонимы фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следователи установили псевдонимы, которыми пользовались фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», у некоторых обвиняемых были одинаковые прозвища, следует из судебных документов.
Так, непосредственные исполнители Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов* в целях конспирации называли друг друга соответственно «Абдуллох», «Сухроб», «Ибрагим» и «Солех».
В свою очередь, Якубджони Юсуфзода* имел псевдоним «Якуб», Мухаммад Шарипзода* — «Абу-Хатоб», Умеджон Солиев* — «Мухаммад», Шахромджон Гадоев* — «Анас». Находящийся в розыске Алохимхон Беков* получил прозвище «Абу Мунзир».
Назримад Лутфуллои* и Джумахон Курбонов* имели один и тот же псевдоним — «Акбар»,
Кроме того, Мустаким Солиев* и Зубайдулло Исмоилов* представлялись как «Собир».
Напомним, ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не знали имен друг друга. Они использовали псевдонимы и специальные речевые обороты (сленг).
4 августа 2025 года Второй Западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей для 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они останутся под арестом до 7 января 2026 года.
* Физические лица, внесенные Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.