Новые выбросы мазута не фиксировали в Анапе всю неделю

Несмотря на отсутствие новых загрязнений, работы по очистке и защите пляжей не прекращаются. На центральном пляже города 5 августа заменили защитные сети. Они служат для того, чтобы в случае повторных выбросов мазута не допустить распространение загрязнения в прибрежной зоне.