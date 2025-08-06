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Новые выбросы мазута не фиксировали в Анапе всю неделю

Спасатели не нашли новые выбросы мазута на берегу Анапы.

Источник: оперштаб Кубани

В период с 29 июля по 5 августа на пляжах Анапы не зафиксировано новых выбросов мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

При этом отмечается, что береговую линию на наличие нефтепродуктов мониторят ежедневно.

Несмотря на отсутствие новых загрязнений, работы по очистке и защите пляжей не прекращаются. На центральном пляже города 5 августа заменили защитные сети. Они служат для того, чтобы в случае повторных выбросов мазута не допустить распространение загрязнения в прибрежной зоне.

К слову, неделю назад оперштаб тоже сообщал, что новых выбросов мазута в Анапе нет. Однако водолазы продолжают поднимать нефтепродукты со дна Черного моря.