Новые выбросы мазута не фиксировали в Анапе всю неделю

В период с 29 июля по 5 августа на пляжах Анапы не зафиксировано новых выбросов мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
При этом отмечается, что береговую линию на наличие нефтепродуктов мониторят ежедневно.
Несмотря на отсутствие новых загрязнений, работы по очистке и защите пляжей не прекращаются. На центральном пляже города 5 августа заменили защитные сети. Они служат для того, чтобы в случае повторных выбросов мазута не допустить распространение загрязнения в прибрежной зоне.
К слову, неделю назад оперштаб тоже сообщал, что новых выбросов мазута в Анапе нет. Однако водолазы продолжают поднимать нефтепродукты со дна Черного моря.