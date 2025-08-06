Напавшие на «Крокус» террористы не доехали до Украины 142 километра

Совершившие нападение на «Крокус сити холл» террористы не доехали до границы с Украиной 142 километра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
В документах отмечается, что на 376-м километре трассы М-3 «Украина» автомобиль, на котором террористы пытались скрыться от преследования, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим транспортным средством. После этого четверо нападавших убежали в лес.
Чтобы добраться до украинской границы через лесной массив, злоумышленникам пришлось бы преодолеть около 100 километров, уточняет РИА Новости.
Позже во время допросов задержанные рассказали, что после совершения теракта они планировали добраться до Киева, где им должны были выплатить по одному миллиону рублей. В Брянской области их ожидали неизвестные, которые обещали оказать содействие в пересечении границы с Украиной.
Ранее стало известно, что трое исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признали вину.