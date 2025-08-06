Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступит 6 августа с заявлением из Овального кабинета. Об этом свидетельствует график американского лидера, который привели в Белом доме.
Отмечается, что выступление Трампа запланировано примерно на 23:30 мск. Однако тема заявления главы Белого дома не указывается.
Ранее американский лидер выступил с очередными заявлениями. Так, по его словам, Москва и Вашингтон в среду проведут переговоры в России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что после встречи будет принято решение о введении новых санкций против РФ.
Кроме того, министр транспорта США Шон Даффи заявил, что администрация президента США Дональда Трампа выступит с важным заявлением по вопросу беспилотных летательных аппаратов.