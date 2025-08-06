Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп выступит 6 августа с заявлением из Овального кабинета

Белый дом анонсировал новое заявление Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступит 6 августа с заявлением из Овального кабинета. Об этом свидетельствует график американского лидера, который привели в Белом доме.

Отмечается, что выступление Трампа запланировано примерно на 23:30 мск. Однако тема заявления главы Белого дома не указывается.

Ранее американский лидер выступил с очередными заявлениями. Так, по его словам, Москва и Вашингтон в среду проведут переговоры в России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что после встречи будет принято решение о введении новых санкций против РФ.

Кроме того, министр транспорта США Шон Даффи заявил, что администрация президента США Дональда Трампа выступит с важным заявлением по вопросу беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше