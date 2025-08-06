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Директор хабаровской гимназии оштрафован за срыв сроков ответа на обращение

Администрация школы нарушила требования федерального закона.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Хабаровска выявила нарушения в работе гимназии восточных языков № 4. В марте 2025 года мать девятиклассника направила официальное обращение с просьбой пересмотреть итоговую оценку ребенка, однако ответа в установленные 30 дней не получила. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка показала, что администрация учебного заведения нарушила требования федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан». Прокурор вынес представление директору гимназии, после чего нарушения были устранены — женщина наконец получила ответ на свое обращение.

По постановлению прокуратуры руководитель учреждения привлечен к административной ответственности и оштрафован на пять тысяч рублей. Надзорное ведомство напоминает, что срок рассмотрения письменных обращений граждан не должен превышать 30 дней с момента регистрации документа.