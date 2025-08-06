Директор хабаровской гимназии оштрафован за срыв сроков ответа на обращение

По постановлению прокуратуры руководитель учреждения привлечен к административной ответственности и оштрафован на пять тысяч рублей. Надзорное ведомство напоминает, что срок рассмотрения письменных обращений граждан не должен превышать 30 дней с момента регистрации документа.