В Иркутской области материнский капитал планирует сделать бессрочным

Также губернатор подчеркнул, что регулярно расширяют перечень направлений, по которым можно использовать средств маткапитала. Сейчас в области их больше, чем на федеральном уровне. С момента введения этой меры поддержки в 2012 году, 74 711 жителей региона получили сертификаты.