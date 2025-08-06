В Иркутской области материнский капитал планирует сделать бессрочным. Такое предложение выдвинул глава региона Игорь Кобзев. Сейчас законопроект внесли на рассмотрение. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, за этот год на областной семейный капитал выдали 5 814 сертификатов, а 9 290 семей уже успели воспользоваться денежными средствами.
— Для решения вопросов демографии и поддержки материнства и детства в Приангарье действует комплексная система мер поддержки рождаемости. Постоянно улучшаем законодательство в отношении материнского капитала, — сказал Игорь Кобзев.
Также губернатор подчеркнул, что регулярно расширяют перечень направлений, по которым можно использовать средств маткапитала. Сейчас в области их больше, чем на федеральном уровне. С момента введения этой меры поддержки в 2012 году, 74 711 жителей региона получили сертификаты.