Shot: Дибров хочет отобрать имущество и детей у супруги Полины, с которой разводится

Также появилась информация, что Дмитрий Дибров «разбит» из-за развода с Полиной, которая младше него на 30 лет. Шоумен узнал об измене Полины месяц назад. Инсайдеры раскрыли, что Дибров не исключал, что жена может быть ему неверна, но при этом не верил, что из-за этого разрушится их брак.