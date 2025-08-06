Shot: Дибров хочет отобрать имущество и детей у супруги Полины, с которой разводится

Журналист Дмитрий Дибров хочет оставить без имущества свою супругу Полину, с которой разводится. Он намерен отсудить виллу на Рублевке за почти 800 миллионов рублей, а также забрать себе троих детей. Об этом в среду, 6 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что недвижимость телеведущий приобрел более 10 лет назад. Он признавался, что в вилле почти все сделано его руками. Дибров также утверждал, что дом выбирала именно Полина, а его задачей было лишь оплатить покупку.
Внутри виллы есть спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и многое другое. Особняк оценивается в 750 миллионов рублей.
— Отстаивать интересы телеведущего в суде будет адвокат Александр Добровинский, — передает Telegram-канал.
Также появилась информация, что Дмитрий Дибров «разбит» из-за развода с Полиной, которая младше него на 30 лет. Шоумен узнал об измене Полины месяц назад. Инсайдеры раскрыли, что Дибров не исключал, что жена может быть ему неверна, но при этом не верил, что из-за этого разрушится их брак.
Стало известно, что Полина состоит в отношениях с супругом своей подруги Елены Товстик. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».