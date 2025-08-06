Украинского певца Макса Барских могут не впустить на территорию РФ

В начале апреля 2022 года певец дал интервью телеканалу «Украина 24», рассказав, что занимается волонтёрской деятельностью — помогает переселенцам, отправляя деньги, продукты и лекарства. В том же месяце он выложил ролик в военной форме, где спросил подписчиков, как они будут праздновать победу Украины.