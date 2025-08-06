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Украинского певца Макса Барских могут не впустить на территорию РФ

После начала СВО в 2022 году артист поддержал ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Украинский артист Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию. Имеются основания на отказ, заявили изданию РИА Новости представители правоохранительных органов.

Отмечается, что певца могут не впустить на территорию РФ в связи с наличием на это оснований.

Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) является автором и исполнителем таких песен как «Туманы», «Неверная», «Неземная» и «Моя любовь».

Популярность к нему пришла в 2008 году после участия в украинском шоу талантов «Фабрика звёзд-2». В 2010 году артист получил премию MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший украинский исполнитель».

В конце марта 2022 года Барских опубликовал на своём YouTube-канале обращение, в котором призывал людей выходить на митинги против проведения специальной военной операции. В другом видео он заявил, что запрещает использование своей музыки на территории РФ.

В начале апреля 2022 года певец дал интервью телеканалу «Украина 24», рассказав, что занимается волонтёрской деятельностью — помогает переселенцам, отправляя деньги, продукты и лекарства. В том же месяце он выложил ролик в военной форме, где спросил подписчиков, как они будут праздновать победу Украины.

Сейчас Макс Барских продолжает международные гастроли. По информации из афиши, опубликованной в социальных сетях артиста, ближайший концерт состоится 8 августа в Киеве. Также на осень запланированы выступления в США и странах Европы.

Ранее сообщалось, что ВСУ объявили в розыск как минимум 10 артистов, которые уехали из Украины, чтобы избежать мобилизации. В этом списке также фигурирует Макс Барских.