Глава Следкома РФ Бастрыкин взял на контроль дело об обмане дольщиков в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с невыполнением обязательств по строительству жилого дома на улице Ленинской в Самаре.
В ведомство поступило обращение от участников долевого строительства, чьи права нарушены более 15 лет.
История началась в 2004 году: центр «Прогресс» заключил соглашение с компанией ООО «Патио» на возведение многоквартирного дома для работников предприятия и других граждан.
Строительство так и не было завершено, объект остался недостроенным, а подрядная организация позже ликвидирована.
При этом часть денег, внесённых дольщиками, была похищена представителями фирмы.
Права на достройку передавались другой компании, однако и она не смогла довести проект до конца.
Многие годы пострадавшие обращались в различные инстанции — безрезультатно.
Их ситуация неоднократно становилась предметом публикаций в СМИ и общественного обсуждения.
В Следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Павлу Олейнику лично проинформировать о предварительных и итоговых результатах расследования.
Контроль за выполнением поручения осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.
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