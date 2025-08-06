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Глава Следкома РФ Бастрыкин взял на контроль дело об обмане дольщиков в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с невыполнением обязательств по строительству жилого дома на улице Ленинской в Самаре.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с невыполнением обязательств по строительству жилого дома на улице Ленинской в Самаре.

В ведомство поступило обращение от участников долевого строительства, чьи права нарушены более 15 лет.

История началась в 2004 году: центр «Прогресс» заключил соглашение с компанией ООО «Патио» на возведение многоквартирного дома для работников предприятия и других граждан.

Строительство так и не было завершено, объект остался недостроенным, а подрядная организация позже ликвидирована.

При этом часть денег, внесённых дольщиками, была похищена представителями фирмы.

Права на достройку передавались другой компании, однако и она не смогла довести проект до конца.

Многие годы пострадавшие обращались в различные инстанции — безрезультатно.

Их ситуация неоднократно становилась предметом публикаций в СМИ и общественного обсуждения.

В Следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Павлу Олейнику лично проинформировать о предварительных и итоговых результатах расследования.

Контроль за выполнением поручения осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.

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