Стало известно, в каком составе «Лада» отправилась на Кубок Минска и первый сбор

Волжане будут готовиться к новому сезону в Беларуси.
Тольяттинская «Лада» проведет там первый предсезонный сбор. Также поборется за Кубок Минска (6+). Встречи пройдут 11-го, 12-го и 14 августа. 16-го числа «автозаводцы» вернутся в 63-й регион.
На турнире сразятся с владивостокским «Адмиралом», магнитогорским «Металлургом» и местным «Динамо». Всего в Беларусь отправились 36 хоккеистов. В том числе четыре вратаря: Иван Бочаров, Александр Трушков, Максим Третьяк, Данила Овчарик.
Плюс 12 защитников: Максим Белоусов, Максим Березин, Карим Вафин, Алекс Коттон, Даниил Жураков, Семен Луговяк, Егор Морозов, Олег Попов, Игорь Сафонов, Глеб Семенов, Владислав Семин, Семен Федоров.
И 20 нападающих: Андрей Алтыбармакян, Даниил Башкиров, Уильям Дюфур, Данила Дяденькин, Джошуа Лоуренс, Райли Савчук, Дмитрий Кугрышев, Андрей Обидин, Алексей Ожгихин, Вячеслав Основин, Николай Поляков, Илья Рейнгардт, Иван Романов, Иван Савчик, Олег Сенькин, Александр и Тимофей Хохлачевы, Андрей Чивилев, Никита Михайлов, Данил Юртайкин.
Недавно сообщали, что состав волжан пополнил 34-летний защитник Артем Земченок.
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