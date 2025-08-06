В Хабаровске увеличили пенсии переехавшим из Украины

Речь идёт о гражданах, которые переехали в Россию из Украины — из Киева, Львова и других городов — и не проживали постоянно на 18 марта 2014 года в Крыму или Севастополе, а также на 30 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях.