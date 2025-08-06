В Хабаровске увеличили пенсии переехавшим из Украины

В Хабаровске и Еврейской автономной области жителям начали учитывать украинский трудовой стаж при перерасчёте пенсий, — сообщает пресс-служба ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
В июле Отделение Социального фонда России уже пересмотрело выплаты 20 человек — благодаря этому их пенсии увеличились.
Речь идёт о гражданах, которые переехали в Россию из Украины — из Киева, Львова и других городов — и не проживали постоянно на 18 марта 2014 года в Крыму или Севастополе, а также на 30 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях.
Теперь при расчёте пенсии может быть учтён следующий трудовой стаж:
на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;
в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;
в Херсонской и Запорожской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
«По предварительным оценкам, пенсии ещё 130 жителей края будут пересчитаны. Мы анализируем дело каждого, чтобы учесть все пенсионные права для увеличения выплат. У нас это называется “закон о пенсионных правах соотечественников”», — пояснила управляющая ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Каждый полный отработанный календарный год соответствует одному пенсионному коэффициенту. Подтвердить стаж можно по трудовой книжке, справкам от работодателей или документам из выплатного дела. Если таких документов нет, решение принимает межведомственная комиссия.
Важно: перерасчёт возможен только после подачи заявления в клиентской службе СФР. Закон не имеет обратной силы, поэтому пенсии за прошлые месяцы пересчитаны не будут. Новая сумма устанавливается с первого числа месяца, следующего за обращением.