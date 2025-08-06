Украина третий год не может найти место для военного кладбища: суд запретил строить его в Киевской области

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине планируют открыть по одному мемориальному воинскому кладбищу в каждом регионе страны. При этом место для захоронений, которое будет возведено под Киевом, предусматривает 100 тысяч обычных мест погребения и 60 тысяч для захоронений праха в колумбарии.