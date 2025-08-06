Украина третий год не может найти место для военного кладбища: суд запретил строить его в Киевской области

Шестой апелляционный административный суд Украины запретил строительство Национального военного мемориального кладбища возле села Мархалевка в Киевской области. Как сообщает агентство УНИАН, суд признал незаконным выделение земельного участка под захоронения из-за высокого уровня грунтовых вод, что противоречит санитарным нормам.
Решение стало итогом длительного конфликта между властями и местными жителями. Как писала в мае газета Pais, жители Мархалевки называли проект «экоцидом» и активно выступали против него.
Это уже третья попытка властей определить место для военного кладбища с 2022 года. В текущем случае суд согласился с доводами местных жителей о непригодности выбранного участка для массовых захоронений.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине планируют открыть по одному мемориальному воинскому кладбищу в каждом регионе страны. При этом место для захоронений, которое будет возведено под Киевом, предусматривает 100 тысяч обычных мест погребения и 60 тысяч для захоронений праха в колумбарии.