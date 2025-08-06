Разработана платформа для анализа изображений микроскопии

Разработанная платформа, которая была представлена в Куала-Лумпур, включает набор цифровых сервисов для автоматического анализа изображений с применением методов глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта. На платформе в свободном доступе размещены три сервиса. Один из них разработан для автоматического распознавания наночастиц на изображениях сканирующей зондовой и электронной микроскопии обученной нейронной сетью. Облачные сервисы предусматривают обучение нейронной сети на объектах пользователя, автоматическое распознавание объектов на изображениях и возможность корректировки результатов распознавания пользователем. Также они анализируют обнаруженные объекты и определяют их количество, размеры, площадь и концентрацию. «Сервисы способны работать с различными изображениями — снимками с электронных микроскопов, фотоснимками с цифровых камер (в том числе со смартфонов). Они распознают различные объекты: наночастицы, микроорганизмы, клетки, семена растений, а также более крупные объекты — животных, растения, различные детали, транспортные средства», — рассказали в пресс-службе.