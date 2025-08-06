Жительница Малой Локни Валентина Ушкалова поделилась, как в первые дни оккупации бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области встретила военного, убившего ее соседку.
70-летняя женщина рассказала, что украинские военные появились неожиданно, подошли к ее дому и открыли огонь из автомата, в результате чего была убита ее собака. По ее словам, после этого солдаты ВСУ зашли в дом и заявили, что хотят пить.
Сама женщина не пострадала. Как она вспоминает, командир подразделения сообщил ей, что накануне один из бойцов убил ее соседку.
Валентина также рассказала, что ей пришлось вместе с этим бойцом перетащить тело соседки, лежавшее во дворе, в баню.
— Да он контуженый. Я б ему сам голову открутил, — цитирует командира Lenta.ru.
По данным врио губернатора региона, жертвами ВСУ с момента вторжения в Курскую область стали 288 местных мирных жителей. Он сравнил преступления украинских солдат со зверствами «гитлеровских палачей» и подчеркнул, что подобные примеры жестокости в очередной раз напоминают о необходимости борьбы с нацистской идеологией.