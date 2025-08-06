Страшно по улице ходить: Полиция определила самый криминальный район Кишинёва

Район Буюканы занимает первое место по уровню преступности, при этом кражи и вождение в состоянии алкогольного опьянения остаются главными проблемами для полиции столицы.
Согласно отчету о деятельности полиции за первое полугодие этого года, 35% от общего числа преступлений в столице были совершены в районе Буюканы, где зарегистрировано 767 случаев.
За ним следуют район Центр с 645 случаями, Ботаника — 634, Рышкановка — 581 и Чеканы — 433.
По всему муниципалитету самые частые преступления — кражи (16%), управление транспортом в нетрезвом виде (также 16%), мошенничество (15%) и преступления, связанные с наркотиками (7%).