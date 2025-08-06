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В Тульской области четверо мужчин погибли из-за детонации взрывчатки

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек в Куркинском районе. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

По предварительным сведениям, трагедия произошла вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в населённом пункте Куркино в результате детонации взрывного устройства.

На месте происшествия находится следственная группа, которую лично координирует исполняющий обязанности руководителя СУ СК Никита Севостьянов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали более 30 человек.

Накануне сообщалось, что в Норильске погибли трое мужчин. Предварительной причиной смерти стало отравление выхлопными газами автомобиля.