В Тульской области четверо мужчин погибли из-за детонации взрывчатки

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек в Куркинском районе. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.
По предварительным сведениям, трагедия произошла вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в населённом пункте Куркино в результате детонации взрывного устройства.
На месте происшествия находится следственная группа, которую лично координирует исполняющий обязанности руководителя СУ СК Никита Севостьянов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали более 30 человек.
Накануне сообщалось, что в Норильске погибли трое мужчин. Предварительной причиной смерти стало отравление выхлопными газами автомобиля.