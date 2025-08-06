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Байден «лишил банков» Трампа: почему кредитные организации отказывали в обслуживании президенту США

NYP: крупнейшие банки США отказали Трампу в обслуживании из-за давления Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Bank of America отказали Дональду Трампу в обслуживании после его первого президентского срока в 2021 году. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источники.

Как передает издание, JPMorgan и Bank of America «лишили банка» Трампа из-за давления со стороны банковских регуляторов администрации пришедшего к власти Джо Байдена и Федеральной резервной системы (ФРС).

По словам одного из топ-менеджеров банка, с января 2021 года ушедший в отставку Трамп стал «щекотливой темой».

«Регулирующие органы ясно дали нам понять, что мы не должны иметь с ним дела», — сказано в публикации.

Регуляторы предупредили банки, что хранение денег Трампа может привести к нарушению правил, которые запрещают кредитным организациям вести бизнес с юрлицами, представляющими «репутационный риск».

Напомним, во время президентства Байдена Трамп активно обвинял его. Среди прочего ушедший со своего поста глава Белого дома обвинил нового лидера в рекордной инфляции и потере энергетической независимости США.

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