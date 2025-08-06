Дача только для отдыха? Россияне возмущены идеей запретить загородный бизнес

«Если власти наконец-то решили сломать все хостелы, которые пронырливые дельцы построили на дачных участках для трудовых мигрантов, то я за такой закон голосую двумя руками. Но боюсь, что наши депутаты, как всегда вместе с грязной водой выплеснут и ребенка. Если правда, что они хотят запретить вообще любую коммерческую деятельность в СНТ, тогда бабушки, торгующие огурцами со своего огорода, тоже окажутся вне закона. А что будет с пенсионерами, которые сдают свои дачи, чтобы свести концы с концами? Например, в нашем СНТ треть дач сдается на лето, люди на это идут не от хорошей жизни», — рассуждает Николай Степанов, дачник в четвертом поколении.