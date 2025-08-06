Дача только для отдыха? Россияне возмущены идеей запретить загородный бизнес

Дачникам хотят запретить заниматься коммерческой деятельностью на участках, предназначенных под огородничество и садоводство. Хостелы, кемпинги, шиномонтажи и прочий полутеневой бизнес окажется под запретом, если депутаты Госдумы примут закон, согласно которому в СНТ впредь можно будет только отдыхать и выращивать фрукты-овощи для личного пользования.
Недавно Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который запрещает любую коммерческую деятельность на землях садоводческих товариществ. По словам его авторов, дача предназначена для отдыха, а не для бизнеса, тем более нелегального. «МК» решил поговорить с дачниками и экспертами, которые высказали все «за» и «против» нового закона.
«Если власти наконец-то решили сломать все хостелы, которые пронырливые дельцы построили на дачных участках для трудовых мигрантов, то я за такой закон голосую двумя руками. Но боюсь, что наши депутаты, как всегда вместе с грязной водой выплеснут и ребенка. Если правда, что они хотят запретить вообще любую коммерческую деятельность в СНТ, тогда бабушки, торгующие огурцами со своего огорода, тоже окажутся вне закона. А что будет с пенсионерами, которые сдают свои дачи, чтобы свести концы с концами? Например, в нашем СНТ треть дач сдается на лето, люди на это идут не от хорошей жизни», — рассуждает Николай Степанов, дачник в четвертом поколении.
Как удалось выяснить «МК», в законопроекте, одобренном Госдумой во втором чтении, в список запрещенных построек на территории СНТ в основном попали коммерческие объекты, такие, как кафе, мини-гостиницы, шиномантажи, автосервисы, питомники, глэмпинги, кроме этого, дачникам будет запрещено разводить домашних животных и птиц на продажу в промышленных масштабах.
По словам руководителя общественного движения «Народный сад» Федора Мезенцева, новый закон должен восстановить справедливость, потому что незаконная коммерческая деятельность на территории СНТ одних членов садоводства нарушает права других садоводов, которые просто хотят отдыхать у себя на даче.
Кроме того, любой бизнес — это дополнительная нагрузка на электросети и дороги внутри СНТ, в результате трудовой деятельности коммерсантов растет количество отходов, которые необходимо вывозить с территории товарищества. Однако предприниматели из числа дачников не платят за эти накладные расходы повышенные членские взносы, значит, за них вынуждены платить соседи. «Считаю, что это несправедливо», — говорит эксперт.
Ну, а что будет с продажей излишков урожая, собранного на даче, волнуются садоводы. Сейчас такая коммерческая деятельность не запрещена, достаточно взять справку у председателя СНТ, что овощи и фрукты выращены на личном приусадебном участке, и иди торгуй.
По словам депутатов, дачникам и впредь никто не запретит продовать огурцы или яблоки из собственного сада-огорода. Правда, делать это надо цивилизованно, в специально отведенных местах, а не с ящика около железнодорожной станции, как обычно практикуют дачные бабушки. Кстати, размер штрафа за несанкционированную (уличную) торговлю в Подмосковье еще в прошлом году значительно повысили, и теперь он составляет для физических лиц от 2500 до 5000 рублей.
Самый непонятный момент в новом законе касается сезонной аренды дач. Смогут ли владельцы по-прежнему сдавать свои фазенды на лето отдыхающим? Тут мнения экспертов разделились. Одни говорят, что да, потому что это законное право собственника — он может делать со своей недвижимостью все, что захочет. Другие опасаются, что на эту коммерческую деятельность власти тоже могут наложить запрет.
«В законопроекте еще слишком много темных мест, которые каждая из сторон может толковать по-своему. Надеюсь, что к моменту третьего чтения в Госдуме все эти спорные вопросы будут устранены, иначе правоприменительная практика документа будет затруднена, кроме того могут появиться поводы для злоупотребления со стороны тех, кто будет осуществлять надзор за его исполнением», — считает юрист Вадим Соболевский.
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