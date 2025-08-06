В Азовском районе потушили ландшафтный пожар

Вечером во вторник, пятого августа, в Азовском районе Ростовской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Известно, что загорелась сухая трава на площади 1000 квадратных метров. На место ЧП незамедлительно выехали 18 пожарных на четырех спецмашинах. В 19:35 пламя удалось локализовать. А в 22:00 в МЧС сообщили о полной ликвидации огня.
Напомним, что после атаки БПЛА в ночь на среду в станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома. В итоге пришлось эвакуировать три семьи. А пламя оперативно потушили.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
200 человек остались без света после атаки БПЛА на Ростовскую область.
Силы ПВО отразили ночную атаку в нескольких районах Ростовской области (подробнее).