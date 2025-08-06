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В Азовском районе потушили ландшафтный пожар

Под Ростовом на площади 1000 квадратных метров горела сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, пятого августа, в Азовском районе Ростовской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Известно, что загорелась сухая трава на площади 1000 квадратных метров. На место ЧП незамедлительно выехали 18 пожарных на четырех спецмашинах. В 19:35 пламя удалось локализовать. А в 22:00 в МЧС сообщили о полной ликвидации огня.

Напомним, что после атаки БПЛА в ночь на среду в станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома. В итоге пришлось эвакуировать три семьи. А пламя оперативно потушили.

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