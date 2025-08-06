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Защитник Никита Чернов: в Самару возвращаюсь с хорошими чувствами

29-летний футболист подтвердил переход в «Крылья Советов».

29-летний футболист подтвердил переход в «Крылья Советов».

Вчера агент Никиты Чернова Владимир Кузьмичев намекал на скорейшее завершение сделки с «зелено-бело-синими». До этого говорил, что «Крылышки» отправили наиболее привлекательное предложение игроку.

При этом защитник выступал за «КС» с 2019-го по 2022-й. Поучаствовал в 76 матчах. Забил пять мячей и выдал четыре результативные передачи. Продолжил карьеру в «Спартаке».

«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле. Хочется приносить пользу команде. Тем более, “Крылья” — практически родной клуб», — заявил Чернов.

Добавил: с главным тренером «зелено-бело-синих» Магомедом Адиевым ранее не общался. Но поговорил с другими футболистами о нем. Сейчас хочет разобраться, как волжане действуют на поле и чем может им помочь.

«Один диалог у нас был. Для меня было важно узнать, как он отнесется к моему приходу, понять его видение. Все, что сказал, меня более чем устроило. Хотелось бы хорошо провести время в Самаре и как можно выше залезть», — объяснил «Чемпионату» Никита Чернов.

Недавно рассказывали, что «Крылья Советов» стали 11-ми, а тольяттинский «Акрон» вторым по ожидаемым голам в третьем туре РПЛ.

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