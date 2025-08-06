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Невролог Мафла раскрыла лучшее время суток для занятий сексом

Секс в определенное время суток положительно сказывается на здоровье человека. Об этом рассказала невролог Кэтрин Мафла в беседе с изданием ADN.

Секс в определенное время суток положительно сказывается на здоровье человека. Об этом рассказала невролог Кэтрин Мафла в беседе с изданием ADN.

Эксперт обратила внимание на секс между 7:30 и 8:30. По ее словам, именно в это время интим способствует выработке эндорфинов, снижают уровень стресса и улучшает настроение.

— Люди, которые занимаются сексом в это время, более расслаблены, они также испытывают более сильные оргазмы, — отметила она.

Психолог Лара Феррейро, в свою очередь, добавила, что ночью заниматься сексом не рекомендуется. Причиной этого является низкий уровень энергии в конце дня.

Более подходящим временем она назвала период с 15:00 до 16:00. Специалист уточнила, что у мужчин и женщин в это время наблюдается гормональный пик, передает газета.

Недавно клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий также раскрыл, что насыщенная сексуальная жизнь супругов является одним из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между мужчиной и женщиной.