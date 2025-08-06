Химическое загрязнение признано угрозой масштаба глобального изменения климата

«То, как мы обычно проводили тестирование, привело к тому, что мы упустили множество эффектов», — подчеркивает Макферсон. Он особо выделил оценку химических веществ, разрушающих эндокринную систему, — веществ, которые влияют на гормональный фон, вызывая проблемы, начиная от бесплодия и заканчивая раком. Было обнаружено, что это опровергает традиционное предположение о том, что более низкие дозы неизменно будут иметь меньший эффект: «Во-первых, когда у вас есть химическое вещество, которое воздействует на эндокринную систему, оно иногда вызывает нелинейную реакцию. Итак, вы увидите, что при очень низкой дозе будет реакция, которую вы не сможете предсказать по его поведению при высокой дозе».