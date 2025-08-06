Химическое загрязнение признано угрозой масштаба глобального изменения климата

Химическое загрязнение превратилось в угрозу, сравнимую с изменением климата, предупреждают ученые. В обращении на Земле находится более 100 миллионов «новых» химических веществ, воздействие которых на здоровье до конца не выяснено.
Химическое загрязнение является «угрозой для процветания людей и природы того же порядка, что и изменение климата», но на десятилетия отстает от глобального потепления с точки зрения информированности общественности и действий, говорится в докладе.
В докладе говорится, что промышленная экономика создала более 100 миллионов «новых веществ», или химических веществ, не встречающихся в природе, из которых от 40 000 до 350 000 находятся в коммерческом использовании и производстве. Однако, пишет The Guardian, воздействие этого широко распространенного загрязнения биосферы на окружающую среду и здоровье человека не получило широкой оценки, несмотря на растущее количество доказательств, связывающих химическую токсичность с различными последствиями — от СДВГ до бесплодия и рака.
«Я полагаю, для некоторых людей это стало самым большим сюрпризом, — сказал The Guardian Гарри Макферсон, старший специалист по климату в Deep Science Ventures (DSV), которая проводила исследование. — Возможно, люди думают, что когда вы идете по улице, вдыхаете свежий воздух, пьете воду, едите пищу, пользуетесь средствами личной гигиены, шампунем, чистящими средствами для дома, мебелью в вашем доме, многие люди предполагают, что накоплены действительно большие знания и огромный опыт в области должной проверки химической безопасности этих вещей. Но на самом деле это не так.».
В течение восьми месяцев в рамках проекта Макферсон и его коллеги беседовали с десятками исследователей, лидерами некоммерческих организаций, предпринимателями и инвесторами и проанализировали сотни научных работ.
Согласно отчету DSV, только в организме человека содержится более 3600 синтетических химических веществ из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами — материалов, которые используются при приготовлении и упаковке пищевых продуктов, — 80 из которых вызывают серьезную озабоченность. Например, «вечные химикаты» (Pfas) были обнаружены почти у всех протестированных людей и в настоящее время настолько распространены, что во многих местах даже дождевая вода содержит вещества, которые считаются небезопасными для питья. Между тем, более 90% населения земного шара дышит воздухом, который не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по загрязнению окружающей среды.
Когда эти химические вещества загрязняют наш организм, результаты могут быть катастрофическими, констатирует The Guardian. В отчете были обнаружены корреляционные или причинно-следственные данные, связывающие широко используемые химические вещества с угрозами для репродуктивной, иммунной, неврологической, сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной, почечной и метаболической систем человека.
«Одной из главных причин, которая стала очевидной, была связь между воздействием пестицидов и репродуктивными проблемами, — продолжает Макферсон. — Мы увидели довольно сильную связь — корреляцию и причинно-следственную связь — между выкидышами и людьми, которые в основном пытаются забеременеть».
Исследование DSV дополняет предыдущие выводы Потсдамского института исследований воздействия на климат о том, что мы уже значительно превысили безопасную планетарную границу для загрязнителей окружающей среды, включая пластмассы. В прошедшее воскресенье в другом докладе было опубликовано предупреждение о том, что мир сталкивается с «кризисом пластмасс», который вызывает болезни и смерть от младенчества до старости на фоне огромного ускорения производства пластмасс.
В докладе также подчеркиваются критические недостатки в существующих методах оценки токсичности, исследований и испытаний, демонстрирующие, каким образом существующие системы сдержек и противовесов не в состоянии защитить здоровье человека и планеты.
«То, как мы обычно проводили тестирование, привело к тому, что мы упустили множество эффектов», — подчеркивает Макферсон. Он особо выделил оценку химических веществ, разрушающих эндокринную систему, — веществ, которые влияют на гормональный фон, вызывая проблемы, начиная от бесплодия и заканчивая раком. Было обнаружено, что это опровергает традиционное предположение о том, что более низкие дозы неизменно будут иметь меньший эффект: «Во-первых, когда у вас есть химическое вещество, которое воздействует на эндокринную систему, оно иногда вызывает нелинейную реакцию. Итак, вы увидите, что при очень низкой дозе будет реакция, которую вы не сможете предсказать по его поведению при высокой дозе».
В настоящее время на борьбу с химической токсичностью как на экологическую проблему выделяется лишь малая часть средств, выделяемых на борьбу с изменением климата, и эта диспропорция, по словам Макферсона, должна измениться. «Мы, очевидно, не хотим, чтобы на климат и атмосферу выделялось меньше средств», — сказал он. «Но мы считаем, что это действительно пропорционально требует большего внимания».
Однако у проблемы есть особенности, которые облегчают ее решение. «Хорошо то, что это может быть легко реализовано потребителями, если люди начнут беспокоиться о том, что они покупают лично, — сказал Макферсон. — Необязательно предпринимать массовые коллективные действия; это может быть просто спрос на более безопасные продукты, потому что люди хотят получать более безопасные продукты».
Со своей стороны, с момента начала исследования Макферсон тщательно следит за тем, что касается его продуктов. Он готовит на чугунной сковороде. Особенно он избегает разогревать пищу в пластиковой упаковке: «К сожалению, рекомендуется употреблять больше органических продуктов, но в целом это обходится дороже. Так что, по крайней мере, мойте фрукты и овощи перед употреблением, и ешьте только органические, если вы можете себе это позволить».