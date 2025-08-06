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СМИ: Автоперевозчики просят власти убрать с дорог незаконные глушилки связи

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности установки глушилок вблизи дорог. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности установки глушилок вблизи дорог. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

— Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам, — высказался президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Он добавил, что система в таком случае решает, что водитель сам отключил приборы контроля, после чего выписывается протокол.

По его словам, владельцы АЗС, нефтебаз, логистических пунктов и других гражданских объектов часто используют такие глушилки с нарушениями законодательства, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация.

Водители легковушек, которые привыкли к предупреждениям водители своих навигаторов, также часто получают штрафы без этих подсказок, передает «Известия».

Ранее российский суд выписал штраф водителю грузовика — он отказался выполнить требование сотрудника ДПС и открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки дронов. Инцидент произошел в Тульской области.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых государственных пошлин и повышении действующих. Нововведения вступают в силу с сентября 2025 года и в основном затрагивают автомобилистов.