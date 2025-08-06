Тольяттинская «Ладья» усилилась 19-летним форвардом Петром Сарановым

Молодой нападающий — воспитанник «Витязя». В минувшем сезоне сыграл в 48 матчах МХЛ.
Петр Саранов начал карьеру в системе подмосковной команды в сезоне 2021−2022. В следующем дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. В прошедшей «регулярке» набрал 23 очка (11 шайб и 12 ассистов). Показатель полезности составил −2.
Всего в активе 19-летнего форварда 137 встреч в МХЛ с 64 результативными баллами (35+29). С тольяттинцами заключил двустороннее соглашение на сезон.
Ранее к волжанами присоединился еще один выходец из «Витязя» 25-летний нападающий Иван Савчик. У него контракт с «Ладой» на 2 года.
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