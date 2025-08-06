Кеннеди перечеркнул контракты с Moderna и Pfizer: США прекратили финансирование проектов по разработке вакцин

В числе отмененных проектов — контракт с Moderna на завершающую стадию создания вакцины от птичьего гриппа для людей, а также заявки от Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus и Gritstone. В ведомстве пояснили, что некоторые программы были закрыты на поздних этапах, чтобы «сохранить инвестиции налогоплательщиков».