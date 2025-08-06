Кеннеди перечеркнул контракты с Moderna и Pfizer: США прекратили финансирование проектов по разработке вакцин

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о расторжении 22 федеральных контрактов на разработку вакцин на основе мРНК-технологии общей стоимостью почти 500 млн долларов. Об этом пишет The Guardian.
В числе отмененных проектов — контракт с Moderna на завершающую стадию создания вакцины от птичьего гриппа для людей, а также заявки от Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus и Gritstone. В ведомстве пояснили, что некоторые программы были закрыты на поздних этапах, чтобы «сохранить инвестиции налогоплательщиков».
Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, известный скептик вакцин, заявил, что решение принято на основе научных данных и мнений экспертов. По его словам, исследования показали, что мРНК-вакцины «не обеспечивают эффективной защиты» от респираторных инфекций, включая COVID-19 и грипп.
Прежде глава Минздрава США назвал население страны самым больным в мире. Он отметил, что США приобретают 70% лекарственных препаратов на планете. Помимо прочего Штаты тратят на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны.