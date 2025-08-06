Красноярская «Блин-гора» может перейти в краевую собственность

«Блин-гора» расположена за домом по адресу Академгородок, 20. На этой территории долгое время функционировала детская горнолыжная школа, которая сначала действовала как общественная организация, а затем стала спортивным клубом. С 2009 года вокруг работы «Блин-горы» ведутся споры. Основная проблема заключается в том, что земля находится в федеральной собственности и управляется Красноярским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук. Это создает препятствия для действий как со стороны края, так и города.