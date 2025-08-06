Красноярская «Блин-гора» может перейти в краевую собственность

В Законодательном Собрании Красноярского края состоялось обсуждение передачи «Блин-горы» в краевую собственность.
Вопрос был поднят на заседании комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды.
«Блин-гора» расположена за домом по адресу Академгородок, 20. На этой территории долгое время функционировала детская горнолыжная школа, которая сначала действовала как общественная организация, а затем стала спортивным клубом. С 2009 года вокруг работы «Блин-горы» ведутся споры. Основная проблема заключается в том, что земля находится в федеральной собственности и управляется Красноярским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук. Это создает препятствия для действий как со стороны края, так и города.
Родители воспитанников и тренеры неоднократно обращались к депутатам с просьбой помочь сохранить горнолыжное направление на данной территории, подчеркивая, что объект должен приносить пользу местным жителям.
Депутаты провели встречи с представителями Российской академии наук в Красноярске, а также с руководителями агентства по управлению государственным имуществом края и министерства спорта. Обсуждались различные варианты решения проблемы, из которых был выбран оптимальный.
В ближайшие две недели планируется выезд кадастрового инженера на «Блин-гору» для определения границ участка. Затем власти намерены обратиться к Красноярскому научному центру с просьбой о проведении необходимых процедур оформления. После этого будет направлено обращение к федеральным органам власти с запросом о передаче участка в краевую собственность.