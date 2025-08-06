Омская область перевыполняет план по вводу жилья

Застройщики Омской области в 2025 году планируют сдать около 900 тысяч квадратных метров жилья. Это на 200 тысяч больше, чем в предыдущие годы. По данным на 1 августа, в эксплуатацию уже ввели 479,87 тысячи м², что составляет 53,32% от годового плана. Новость сообщили в минстрое.
В ведомстве уточнили, что в Омске и районах региона завершили строительство 39 многоквартирников. Их общая площадь составила 87,49 тысячи квадратных метров. Кроме того, еще 392,38 тысячи добавил частный сектор. Традиционно больше всего индивидуальных домов появилось в Омском и Азовском районах.
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