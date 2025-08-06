Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета 6 августа

4 августа стало известно, что глава Белого дома намерен в очередной раз повысить размер тарифов для Индии. По его словам, причиной для этого решения послужил тот факт, что Индия «закупает огромное количество российской нефти» и перепродает значительную ее часть на открытом рынке, что приносит большой доход.