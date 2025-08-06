Американский президент Дональд Трамп в среду, 6 августа, выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Об этом говорится в графике президента, который опубликовала пресс-служба Белого года.
Тема запланированного заявления остается в секрете.
— 16:30 (23:30 по московскому времени, — прим. «ВМ»). Президент сделает заявление из Овального кабинета, — говорится в расписании.
Предполагается, что Вашингтон может ввести дополнительные таможенные пошлины на зарубежные товары, пишет Politico.
4 августа стало известно, что глава Белого дома намерен в очередной раз повысить размер тарифов для Индии. По его словам, причиной для этого решения послужил тот факт, что Индия «закупает огромное количество российской нефти» и перепродает значительную ее часть на открытом рынке, что приносит большой доход.
Еще 2 августа официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна намерена продолжить закупку российской нефти — угрозы Дональда Трампа Дели не волнуют.