Телеведущий Дибров хочет оставить жену без детей и виллы

По данным источника, Дибров не согласен на раздел имущества и считает, что дом должен полностью остаться за ним. Особняк был построен более десяти лет назад, в нем есть спа-зона, домашний кинотеатр и музыкальный салон. Также телеведущий собирается забрать себе всех троих детей, старшему из которых 15 лет. В суде его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский.