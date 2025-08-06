В Самаре обновляют озеро в парке Победы с естественным подпитанием и подсветкой

Водоем будет подпитываться не только от центрального водоснабжения, но и из природных ключей, что повысит аэрацию и уровень кислорода в воде, а также предотвратит разрастание водорослей. Для улучшения внешнего вида установят архитектурную подсветку и габионы на откосах.