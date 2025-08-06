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В Самаре обновляют озеро в парке Победы с естественным подпитанием и подсветкой

В парке Победы в Самаре завершается реконструкция водоема и строительство нового пешеходного фонтана площадью 625 квадратных метров.

В парке Победы в Самаре завершается реконструкция водоема и строительство нового пешеходного фонтана площадью 625 квадратных метров. Об этом сообщили в администрации города.

Водоем будет подпитываться не только от центрального водоснабжения, но и из природных ключей, что повысит аэрацию и уровень кислорода в воде, а также предотвратит разрастание водорослей. Для улучшения внешнего вида установят архитектурную подсветку и габионы на откосах.

Новый фонтан украсят натуральным гранитным камнем четырёх цветов. В конструкции предусмотрено 31 водяная струя высотой от 1,5 до 3 метров, управление будет полностью автоматизированным. Вечером фонтан будет работать с эффектной светодинамической подсветкой.

Также в парке прошел тестовый запуск фонтана «40 лет Победы» после масштабной реконструкции.

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