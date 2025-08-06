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Telegraph: Зеленский вдвое популярнее Трампа в США

Самым популярным в США оказался папа Римский Лев XIV.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в два раза популярнее в Соединенных Штатах, чем президент Дональд Трамп. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на опрос общественного мнения Gallup.

Согласно приведенным данным, к украинскому лидеру положительно относятся 18% опрошенных, а к главе Белого дома — 16%. Отрицательно к Зеленскому относятся 16%, а к Трампу — 18%.

В опросе, в ходе которого 1002 американца высказали мнение о 14 «ньюсмейкерах», Зеленский занял второе место по популярности. Лидером стал недавно назначенный папа Римский Лев XIV, первый американский понтифик. Благосклонность к нему составляет 46%.

Наименее популярным в списке оказался гендиректор Tesla Илон Маск с отрицательным рейтингом 48%.

Как уточняет издание, мнения о Зеленском и Трампе разделились по партийному принципу. Демократы в основном положительно относятся к Зеленскому (68%) и отрицательно к Трампу (91%), а республиканцы, напротив, положительно оценивают президента США (86%) и отрицательно — главу киевского режима (23%).

При этом, как отмечали ранее New York Times, «звездная сила» Зеленского слабеет. Его визит в США это показал. Главу киевского режима больше не встречают громкими овациями, и все меньше хотят видеть в других странах.

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