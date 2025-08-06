Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали 24 происшествия

За минувшие сутки вторника пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на пять техногенных пожаров, 11 загораний сухой растительности и восемь ДТП. Для ликвидации последствий было задействовано 144 специалиста и 36 единиц техники. Об этом сообщили в региональном МЧС.