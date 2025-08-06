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Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали 24 происшествия

В Ростовской области во вторник произошло 11 ландшафтных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки вторника пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на пять техногенных пожаров, 11 загораний сухой растительности и восемь ДТП. Для ликвидации последствий было задействовано 144 специалиста и 36 единиц техники. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Также в ведомстве напомнили, что в среду, шестого августа, в регионе ожидается переменная облачность без осадков, ветер северного направления 7−12 м/с. Ночью температура составит от + 13 до +24, днем воздух прогреется до +37.

В связи с жаркой и сухой погодой в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В северо-западных и восточных районах прогнозируется высокая пожароопасность.

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