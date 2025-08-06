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Мощный торнадо оставил без света жителей Еврейской автономной области

Мощный торнадо пролетел над Еврейской автономной областью.

Мощный торнадо пролетел над Еврейской автономной областью. Без света остались сотни жителей, пишет тг-канал Amur Mash.

Крупный торнадо пронесся над автономией. Это достаточно редкое природное явление для данного региона. Вихрь прошел вблизи поселка Смидович.

В результате разгула стихии обвалились несколько опор линий электропередач. Местные жители остались без электроснабжения.

Очевидцам удалось запечатлеть мощный торнадо, кадры появились в соцсетях. Ветер повалил конструкции, оборвал провода и умчался прочь в сторону лесного массива.

Ремонтные бригады устраняют последствия стихийного явления. Рабочие продолжают восстанавливать электроснабжение в районе.