Мощный торнадо оставил без света жителей Еврейской автономной области

Мощный торнадо пролетел над Еврейской автономной областью. Без света остались сотни жителей, пишет тг-канал Amur Mash.
Крупный торнадо пронесся над автономией. Это достаточно редкое природное явление для данного региона. Вихрь прошел вблизи поселка Смидович.
В результате разгула стихии обвалились несколько опор линий электропередач. Местные жители остались без электроснабжения.
Очевидцам удалось запечатлеть мощный торнадо, кадры появились в соцсетях. Ветер повалил конструкции, оборвал провода и умчался прочь в сторону лесного массива.
Ремонтные бригады устраняют последствия стихийного явления. Рабочие продолжают восстанавливать электроснабжение в районе.