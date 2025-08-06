Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку Зарядье в Москве

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в среду, 6 августа, прогулялись по московскому парку Зарядье. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Самолет Bombardier Global 7500 с Уиткоффом приземлился во Внуково утром. Дмитриев лично встретил госслужащего США в аэропорту.
Напомним, это уже пятый с начала года визит в РФ спецпосланника Трампа. Последний раз он был в России 25 апреля, когда провел переговоры с Владимиром Путиным.
Ранее Reuters сообщало, что Уиткофф проведет ряд встреч с представителями российского руководства 6 августа.
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