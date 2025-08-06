В Турции оценили ущерб экономике от санкций против энергоресурсов России

Между тем, в НАТО очень надеются на новые санкции в отношении российских энергоносителей. В альянсе заявили, что новые санкции Соединенных Штатов Америки против России будут «очевидным» следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине.