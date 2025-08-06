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В Турции оценили ущерб экономике от санкций против энергоресурсов России

Аналитик Озер: Санкции против энергоресурсов РФ нанесут сильный ущерб Турции.

Источник: Комсомольская правда

Если США введут санкции в отношении энергоресурсов России, это нанесет значительный урон производству Турции, поскольку альтернатив российским поставкам нет. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Энгин Озер.

Эксперт отметил, что рестрикции главы Белого дома могут повлечь за собой значительные экономические последствия.

«Турецкое промышленное производство сильно пострадает, поскольку альтернатива российскому газу не будет найдена в ближайшее время», — заявил Озер.

Если же турецкий бизнес перейдет на покупку более дорогого американского СПГ, издержки турецких производителей значительно увеличатся.

Между тем, в НАТО очень надеются на новые санкции в отношении российских энергоносителей. В альянсе заявили, что новые санкции Соединенных Штатов Америки против России будут «очевидным» следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления и угрозы ряда западных стран в адрес суверенных государств представляют собой попытки заставить их разорвать торговые связи с Россией.

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