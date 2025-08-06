Возврат международных посылок — теперь по новым правилам

Причины возвратов бывают разными. Так, например, вернуть отправление могут с российской таможни, если декларация заполнена некорректно. Либо служба авиационной безопасности может не пропустить посылку. Таможня в стране назначения возвращает отправления с содержимым, ввоз которого на территорию государства не разрешается. Зарубежная почтовая служба пересылает обратно посылки и мелкие пакеты, на которых нельзя разобрать адрес, или же время хранения которых в местном отделении закончилось.