Возврат международных посылок — теперь по новым правилам

С 1 августа отправитель может забрать в отделении Почты России вернувшуюся международную посылку без оплаты обратной транспортировки. Нововведение касается отправлений типа «Мелкий пакет», «Посылка международная» и «EMS международное».
Раньше при получении возвратных отправлений из-за границы клиенту нужно было полностью оплатить возвратный тариф, а затем подать заявление на компенсацию. В случае возврата из-за границы компенсация, как правило, не предусматривалась. Теперь при любых условиях клиент забирает вернувшееся отправление бесплатно.
Причины возвратов бывают разными. Так, например, вернуть отправление могут с российской таможни, если декларация заполнена некорректно. Либо служба авиационной безопасности может не пропустить посылку. Таможня в стране назначения возвращает отправления с содержимым, ввоз которого на территорию государства не разрешается. Зарубежная почтовая служба пересылает обратно посылки и мелкие пакеты, на которых нельзя разобрать адрес, или же время хранения которых в местном отделении закончилось.