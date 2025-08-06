Дзюба стал первым игроком в чемпионате России, который принес ничью пяти клубам

«Молодые и звонкие» разошлись ничьей с «красно-белыми» в Самаре 3 августа — 1:1 (6+). Москвичи открыли счет в конце второго тайма благодаря Пабло Солари. От поражения хозяев спас Артем Дзюба — реализовал второй пенальти тольяттинцев.
Ранее стало известно, что форвард «красно-черных» стал первым футболистом в истории чемпионата России, который забил первый гол своего клуба в концовках четырех матчей.
А недавно «ЦИФРОСКОП» выяснил, что Дзюба — пока единственный игрок в РПЛ, принесший ничью пяти разным командам: «Спартаку» (4), «Зениту» (2), тульскому «Арсеналу» (2), столичному «Локомотиву» (1) и «Акрону» (1).
А на днях Артем рассказал, почему первый пенальти тольяттинцев в матче против москвичей в воскресенье бил Стефан Лончар.
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