Сбежал в США от ВСУ и кидал на деньги россиян: украинец Барских под риском запрета в РФ

В конце марта 2022 года на своем YouTube-канале Барских призывал выходить на митинги против СВО. В апреле 2022 года артист выступил в эфире украинского телеканала «Украина 24», где сообщил о своей волонтерской деятельности, отметив, что оказывает помощь переселенцам, направляя им денежные средства, продукты питания и медикаменты. Кроме того, в том же месяце на собственном youtube-канале он разместил ролик, в котором появился в военной форме и обратился к зрителям с вопросом о том, каким образом они планируют отмечать победу Украины.