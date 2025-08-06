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В Ольхонском районе ветеринары отлавливают лисиц

Это делают, чтобы обезопасить от хищников редкого эндемика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ольхонском районе активно восстанавливают популяцию ольхонской полевки, редкого эндемика Байкала. Ее существование находится под угрозой, а сама полевка занесена в Красную книгу. Как сообщили КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии региона, для защиты выпущенных особей, хищных животных, в том числе лисиц — отлавливают и увозят на материк Прибайкальского национального парка.

— Недавно ветеринарные специалисты по согласию Росприроднадзора организовали первый отлов дикой лисы с помощью дистанционного инъектора с наркозом, — уточнили в пресс-службе ветеринарии.

Сотрудник точно выстрелил в животное, а врач-анестезиолог рассчитала необходимую дозировку наркоза для рыжехвостой, чтобы минимизировать риски. После осмотра лисицу перевезли и выпустили на материк в Еланцынском лесничестве. На острове Огой продолжат отлавливать лисиц.