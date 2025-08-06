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В Крыму налоговая проверит выдачу чеков на пляжные лежаки

Управление Федеральной налоговой службы по Крыму анонсировало проверку кассовой дисциплины в пляжной зоне курорта. Проверка связана с ростом жалоб отдыхающих на отсутствие чеков за оплату услуг в пляжном прокате, общественном питании и торговле.

Источник: Российская газета

«В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иными нарушениями законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины», — заявил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.

В налоговой заверили, что проверки не нарушат покой отдыхающих, а честному бизнесу не о чем беспокоиться.

Отметим, что этим летом на пляжах Ялты прокат лежака на день стоит 1000 рублей. После 16:00 цена снижается до 500 рублей. Оплатить можно безналично — картой, однако чеки отдыхающим не выдают.