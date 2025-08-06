По ряду улиц Приволжского района Казани ограничат движение транспорта

На нескольких улицах поселка почти на два месяца Салмачи в Казани ограничат движение транспорта. Это связано со строительством водопровода.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, с 8 августа по 30 сентября частично перекроют следующие участки дороги:
- ул. Центральную в районе дома № 116 в направлении движения транспорта в сторону ул.3-ей Зеленой;
- ул.3-ю Зеленую в районе дома № 13 в направлении движения автомобилей в сторону 3-ей Зеленой;
- перекресток улиц 4-ой Зеленой и переулка Укромный.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.