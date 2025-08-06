Украинского певца Макса Барских могут не впустить в Россию

Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию, есть основания на отказ. Об этом в среду, 6 августа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В марте 2023 года музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Макс Барских не будет принимать участие на церемонии «Премия Муз-ТВ», как это было заявлено ранее в некоторых СМИ. По словам артиста, Барскому после своей жесткой антироссийской риторики нечего делать на территории РФ.
Еще в 2022 году сообщалось, что украинские музыканты из группы «Бумбокс» и Макс Барских продолжают зарабатывать в России на своих композициях. До этого стало известно, что певец Макс Барских взял новый псевдоним Mick Sunday. По словам артиста, с таким именем он будет реализовывать себя для англоязычной аудитории.
Однако в марте текущего года появилась информация, что минимум десять украинских артистов, которые выехали с Украины и не вернулись, разыскиваются ВСУ. По полученной информации, речь идет об Иване Дорне, Максе Барских, Потапе, Artik и других.