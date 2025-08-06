Украинского певца Макса Барских могут не впустить в Россию

Еще в 2022 году сообщалось, что украинские музыканты из группы «Бумбокс» и Макс Барских продолжают зарабатывать в России на своих композициях. До этого стало известно, что певец Макс Барских взял новый псевдоним Mick Sunday. По словам артиста, с таким именем он будет реализовывать себя для англоязычной аудитории.