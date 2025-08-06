Крупнейший в мире коралловый риф пережил рекордное сокращение площади покрова

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Большой Барьерный риф в Тихом океане за последний год столкнулся с крупнейшим за всю историю наблюдения сокращением покрова кораллов в двух из трех основных районах обитания их колоний. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ученых Австралийского института морских наук (AIMS).