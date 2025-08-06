Стройки знаковых объектов можно посетить в рамках «Москвы 2030»

Гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» смогут посетить экскурсии на строительные площадки значимых объектов столицы. Мероприятие организует Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Об этом сообщила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.
«В прошлом году мы провели первые экскурсии на строительные площадки и увидели, как они востребованы и какой отклик вызывают у участников. Это уникальные экскурсии, доступные только в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”», — уточнила она.
Так, участникам покажут строящуюся станцию «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена. В рамках экскурсии гостям форума-фестиваля предложат спуститься на станцию и осмотреть ее интерьер. Также им расскажут о современных технологиях возведения метро, а на все интересующие вопросы экскурсанты получат ответы от инженеров и проектировщиков.
Еще одна уникальная стройплощадка, которую смогут увидеть гости фестиваля — площадка, где идет строительство жилого комплекса «Бадаевский». Это один из самых сложных объектов строительства в столице. При возведении комплекса специалисты впервые использовали систему «супер-слэб» — трехмерных балок, находящихся под первым жилым этажом «парящих» корпусов.
Кроме того, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» посетители смогут посмотреть не только на процесс строительства, но и оценить результат градостроительной политики, когда облик города соединяет историю, современность и стремление в будущее. Все это включает в себя экскурсия по району Останкино с посещением будущего ЖК «МОНС». Экскурсанты благодаря опытному гиду узнают историю района, его внешнюю специфику и то, как с течением времени менялся его архитектурный облик.
Отмечается, что на экскурсии необходимо заранее зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 14 сентября. Жители и гости столицы увидя главные инновации и достижения во всех сферах жизни Москвы.
Ранее сообщалось, что в Комплекс градостроительной политики и строительства организует 10 августа концерт Искусство строить«, приуроченный к профессиональному празднику — Дню строителя. Меропиятие пройдет в саду “Эрмитаж”. В программе — выступление симфонического оркестра Imperialis Orchestra, который известен своими масштабными шоу на главных площадках Москвы и России.