Стройки знаковых объектов можно посетить в рамках «Москвы 2030»

Кроме того, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» посетители смогут посмотреть не только на процесс строительства, но и оценить результат градостроительной политики, когда облик города соединяет историю, современность и стремление в будущее. Все это включает в себя экскурсия по району Останкино с посещением будущего ЖК «МОНС». Экскурсанты благодаря опытному гиду узнают историю района, его внешнюю специфику и то, как с течением времени менялся его архитектурный облик.