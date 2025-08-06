Более 100 млн «новых химических веществ»: ученые бьют тревогу из-за еще одной опасности для человека

В организме человека содержится свыше 3,6 тысячи синтетических веществ, 80 из которых вызывают беспокойство у учёных. В PFAS обнаружили, что более 90% мирового населения дышит воздухом, не соответствующим нормам ВОЗ. Исследования выявили корреляцию между химическими веществами и угрозами для репродуктивной, иммунной, нервной, сердечно-сосудистой и других систем.