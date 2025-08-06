Более 100 млн «новых химических веществ»: ученые бьют тревогу из-за еще одной опасности для человека

Химическое загрязнение — угроза, сравнимая с изменением климата, однако менее освещаемая. Об этом пишет The Guardian.
Промышленность создала свыше 100 млн новых химических веществ, 350 тысяч из которых находятся в коммерческом использовании. Их влияние на здоровье и окружающую среду недостаточно изучено.
В организме человека содержится свыше 3,6 тысячи синтетических веществ, 80 из которых вызывают беспокойство у учёных. В PFAS обнаружили, что более 90% мирового населения дышит воздухом, не соответствующим нормам ВОЗ. Исследования выявили корреляцию между химическими веществами и угрозами для репродуктивной, иммунной, нервной, сердечно-сосудистой и других систем.
DSV, создающая компании для решения экологических и здравоохранительных проблем, призывает увеличить внимание к химической токсичности, которая легче решается через потребительский спрос на безопасные продукты.
Автор исследования призывает избегать пластиковых контейнеров и готовить на чугунной сковороде, а также рекомендует мыть фрукты и овощи.
Накануне журнал Lancet сообщил, что пластиковый кризис ежегодно наносит ущерб здоровью человека на 1,5 трлн долларов.