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ВС РФ ударом ФАБ ликвидировали десятки военнослужащих командного центра ВСУ

Ранения получили как минимум 16 украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска нанесли удар с помощью фугасной авиабомбы по командному пункту ВСУ в населённом пункте Новоселка Днепропетровской области, в результате чего погибли десятки украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Новоселке уничтожен командный пункт 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. В результате удара погибло около 20 человек», — говорится в сообщении.

По данным источника, ещё не менее 16 военных получили ранения в результате атаки.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожен взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который сбежал с позиций под Январским.