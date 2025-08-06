ВС РФ ударом ФАБ ликвидировали десятки военнослужащих командного центра ВСУ

Российские войска нанесли удар с помощью фугасной авиабомбы по командному пункту ВСУ в населённом пункте Новоселка Днепропетровской области, в результате чего погибли десятки украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
«В Новоселке уничтожен командный пункт 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. В результате удара погибло около 20 человек», — говорится в сообщении.
По данным источника, ещё не менее 16 военных получили ранения в результате атаки.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожен взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который сбежал с позиций под Январским.