ВС РФ ударом ФАБ ликвидировали десятки военнослужащих командного центра ВСУ

Российские войска нанесли удар с помощью фугасной авиабомбы по командному пункту ВСУ в населённом пункте Новоселка Днепропетровской области, в результате чего погибли десятки украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.