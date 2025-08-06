Ученые расшифровали геном «испанки» и выявили причины заразности вируса

Кроме того, исследователи обнаружили необычное генетическое разнообразие в сегменте PB2, связанном с вирусной полимеразой. Это может указывать как на интенсивный естественный отбор, так и на возможную рекомбинацию между различными штаммами. По сравнению с вирусом H1N1 2009 года штамм 1918 года демонстрировал большую вариативность в генах, отвечающих за воспроизводство и приспособление к организму человека, сообщается в исследовании.