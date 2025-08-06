Ученые расшифровали геном «испанки» и выявили причины заразности вируса

Международная группа ученых успешно реконструировала полный геном вируса «испанского» гриппа, ставшего причиной пандемии в 1918—1920 годах. Исследование опубликовал научный журнал BMC Biology.
Генетический материал извлекли из легочной ткани 18-летнего жителя Швейцарии, скончавшегося в июле 1918 года, в разгар первой волны. Орган более века хранился в медицинской коллекции местного университета.
Для работы с сильно разрушенными тканями исследователи применили усовершенствованный протокол секвенирования РНК, благодаря которому удалось восстановить первый в Европе полный геном вируса гриппа А с точно установленной датой. Это позволило проследить начальные этапы адаптации патогена в организме человека.
Анализ показал, что уже на раннем этапе вирус имел три ключевые мутации, определившие его высокую летальность. Две из них нарушали работу антивирусного белка MxA — важного компонента врожденного иммунитета, блокирующего размножение вируса. Третья мутация затрагивала гемагглютинин — белок, отвечающий за проникновение вируса в клетки. Изменения позволили патогену эффективнее распознавать и связываться с рецепторами человеческих клеток.
Присутствие этих мутаций уже в начале пандемии свидетельствует о стремительной эволюции вируса до наступления второй, наиболее разрушительной волны.
Кроме того, исследователи обнаружили необычное генетическое разнообразие в сегменте PB2, связанном с вирусной полимеразой. Это может указывать как на интенсивный естественный отбор, так и на возможную рекомбинацию между различными штаммами. По сравнению с вирусом H1N1 2009 года штамм 1918 года демонстрировал большую вариативность в генах, отвечающих за воспроизводство и приспособление к организму человека, сообщается в исследовании.
Ранее исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии нашли в яде амазонского скорпиона Brotheas amazonicus молекулу, которая обладает противоопухолевой активностью относительно клеток рака груди. Эта молекула провоцирует гибель раковых клеток в основном за счет некроза, аналогично соединениям из яда других видов скорпионов.