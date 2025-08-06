Фильм «Ф-1» стал самым кассовым в карьере Брэда Питта

25 июня в прокат вышел фильм о знаменитой «Формуле-1» под названием F1. Картина уже побила несколько рекордов — она стала самой кассовой в карьере американского актера Брэда Питта.
Съемки осуществлялись во время проведения Гран-при прошлого сезона «Формулы-1». Сцены снимали на настоящих трассах. Кроме того, артисты Брэд Питт и Демсон Идрис управляли болидами.
Продюсер фильма — семикратный чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон. Выхода картины ожидали многие любители данного вида спорта.
Именно поэтому лента уже несколько недель продолжает занимать лидирующие позиции в прокате. Сборы по итогам 5 августа превысили отметку 545 миллионов долларов.
Гоночная драма стала самым кассовым фильмом в карьере Питта. Предыдущий лучший результат принадлежал «Войне миров Z» — фильм собрал 540 миллионов долларов в 2013 году, уточнили в IGN.
Недавно стало известно, что «Плюс Студия» — продюсерский центр «Яндекса» — приобрела права на экранизацию биографии российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.